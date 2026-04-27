30ème Festival des Maynats POUZAC Pouzac

Pouzac

30ème Festival des Maynats

POUZAC Billetterie centralisée au stade Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Retrouvez le programe complet sur notre site ou en version papier à l’Office de Tourisme.

Fondée en 1995, Les Maynats est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Régie par la loi de 1901, elle est exclusivement constituée de membres bénévoles. Son action est fondée sur l’idée suivante si l’on veut faire découvrir le spectacle vivant à des gens qui, pour différentes raisons ne vont jamais dans un théâtre, il convient d’amener le spectacle au plus près de chez eux. .

POUZAC Billetterie centralisée au stade Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Find the full program on our website or in hard copy at the Tourist Office.

L’événement 30ème Festival des Maynats Pouzac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65