Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

30ème Foire aux plants Lépinas

30ème Foire aux plants Lépinas

30ème Foire aux plants Lépinas dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 23150 Lépinas

Département : Creuse

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lépinas

30ème Foire aux plants

Le Bourg Lépinas Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Foire aux plants, vous retrouverez sur place plants de légumes, de fleurs ainsi que des produits locaux
Restauration possible sur place avec Créol Océan (sur résa jusqu’au 4 mai) . Animation par la fanfare Les Cuivres Fondus de 10h à 12h30.   .

Le Bourg Lépinas 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 83 75 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 30ème Foire aux plants

L’événement 30ème Foire aux plants Lépinas a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Lépinas (Creuse)