Lépinas

30ème Foire aux plants

Le Bourg Lépinas Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Foire aux plants, vous retrouverez sur place plants de légumes, de fleurs ainsi que des produits locaux

Restauration possible sur place avec Créol Océan (sur résa jusqu’au 4 mai) . Animation par la fanfare Les Cuivres Fondus de 10h à 12h30. .

Le Bourg Lépinas 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 83 75 43

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English : 30ème Foire aux plants

L’événement 30ème Foire aux plants Lépinas a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Tourisme