30ème Foire aux plants Lépinas
30ème Foire aux plants Lépinas dimanche 17 mai 2026.
Lépinas
30ème Foire aux plants
Le Bourg Lépinas Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Foire aux plants, vous retrouverez sur place plants de légumes, de fleurs ainsi que des produits locaux
Restauration possible sur place avec Créol Océan (sur résa jusqu’au 4 mai) . Animation par la fanfare Les Cuivres Fondus de 10h à 12h30. .
Le Bourg Lépinas 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 83 75 43
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English : 30ème Foire aux plants
L’événement 30ème Foire aux plants Lépinas a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Tourisme