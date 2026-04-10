Lavaufranche

30ème marché printanier

Lavaufranche Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Vide grenier et brocante (emplacements gratuits) plants de légumes et fleurs exposition artisanale.

À partir de 9h marche de 10km avec une participation de 3€ minimum.

À partir de 12h repas moules/frites (9€ pour les enfants de 5 à 12ans et 19€ adultes).

Petit-déjeuner, restauration et buvette sur place. .

Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 41 03 29

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English : 30ème marché printanier

L’événement 30ème marché printanier Lavaufranche a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme