30ème marché printanier Lavaufranche
30ème marché printanier Lavaufranche dimanche 3 mai 2026.
Lavaufranche
30ème marché printanier
Lavaufranche Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Vide grenier et brocante (emplacements gratuits) plants de légumes et fleurs exposition artisanale.
À partir de 9h marche de 10km avec une participation de 3€ minimum.
À partir de 12h repas moules/frites (9€ pour les enfants de 5 à 12ans et 19€ adultes).
Petit-déjeuner, restauration et buvette sur place. .
Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 41 03 29
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English : 30ème marché printanier
L’événement 30ème marché printanier Lavaufranche a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme