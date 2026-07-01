30ème Nuit internationale de la chauve-souris, Les grands coudrays, Crouy-sur-Cosson, Crouy-sur-Cosson

Informations pratiques

30ème Nuit internationale de la chauve-souris Jeudi 16 juillet, 20h30 Les grands coudrays, Crouy-sur-Cosson Loir-et-Cher

Sortie gratuite – durée 2h30

Nombre de places limité – Inscription obligatoire au CDPNE : 02 54 51 56 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T20:30:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T20:30:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

À votre avis, quel mammifère peut voler dans la nuit noire sans jamais se cogner ? C’est la chauve-souris ! Et celle qui nous intéresse ce soir s’appelle le Grand Rhinolophe.

Après la projection du documentaire de Tanguy Stoecklé « Une vie de Grand Rhinolophe », nous vous invitons à une balade crépusculaire sur le merveilleux site des Grands Coudrays pour écouter et observer le ballet des chauves-souris.

Il suffit de mieux les connaître pour comprendre pourquoi et comment protéger ces chauves-souris sans bouleverser notre quotidien.

Sortie animée par Michaël ROLIN, chargé d’études au CDPNE.

Les grands coudrays, Crouy-sur-Cosson Les Grands Coudrays Crouy-sur-Cosson 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@cdpne.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 51 56 70 »}]

Soirée organisée en partenariat avec l’association Des Racines et des Rêves chauve-souris documentaire

Michaël ROLIN