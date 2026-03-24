30ème Randonnée Printanière au Pays des Lavoirs

Salle des fêtes Rue Émile Windal Avon-les-Roches Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Participez à la 30ème édition de la randonnée printanière d’Avon-les-Roches. Quatre parcours de 10, 13, 16 et 18 km vous seront proposés avec une pause gourmande à mi-chemin (pensez à apporter un gobelet) .

L’association Avon Patrimoine fête ses 30 ans ! Pour marquer cet anniversaire, des surprises vous attendront tout au long de la matinée et chacun repartira avec un petit souvenir.

Nos lavandières seront enfin de retour et mettront de l’ambiance au lavoir, comme autrefois.

Quatre parcours de 10, 13, 16 et 18 km vous seront proposés avec une délicieuse pause gourmande à mi-chemin (merci d’apporter votre gobelet). Ce très beau circuit vous fera découvrir ou redécouvrir la magnifique Collégiale des Roches Tranchelion, de nombreux lavoirs et de superbes paysages ! Les chiens tenus en laisse seront les bienvenus.

A l’arrivée, nous nous retrouverons autour du vin d’honneur pour clôturer cette belle randonnée.

Une exposition de photos retracera tous les meilleurs moments. 4 .

Salle des fêtes Rue Émile Windal Avon-les-Roches 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 67 98 avon.patrimoine@gmail.com

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English :

Join us for the 27th edition of the Avon-les-Roches spring hike. Four routes of 10, 13, 16 and 18 km will be offered, with a gourmet break halfway along (remember to bring a cup).

L’événement 30ème Randonnée Printanière au Pays des Lavoirs Avon-les-Roches a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme