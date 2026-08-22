Informations pratiques

Le Poët-Laval

31 ème Rallye du picodon

Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Ce rallye est organisé par l’ASA de Montélimar.Le 31ème Rallye Régional du Picodon représente un parcours de 168.883 Km. Il est divisé en deux étapes et trois sections. Il comporte huit Epreuves Spéciales d’une longueur totale de 37,972 km.

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Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 03 95 59

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English :

This rally is organized by the Montélimar ASA. The 31st Picodon Regional Rally covers a distance of 168.883 km. It is divided into two stages and three sections. It includes eight special stages with a total length of 37.972 km.

L’événement 31 ème Rallye du picodon Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux