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31 NOTES D’ETE MARCHE DES CREATEURS Saint-Sulpice-sur-Lèze

samedi 15 août 2026 · Saint-Sulpice-sur-Lèze

31 NOTES D’ETE MARCHE DES CREATEURS Saint-Sulpice-sur-Lèze

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
PLACE DE L'HÔTEL BOUTAUD
Ville
31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Sulpice-sur-Lèze

31 NOTES D’ETE MARCHE DES CREATEURS

PLACE DE L’HÔTEL BOUTAUD Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le samedi 15 août 2026 de 10h à 19h, un marché des créateurs aura lieu sous les arcades de la ville, place de l’Hôtel Boutaud.
Venez découvrir le savoir-faire de nos artisanes et artisans du territoire.   .

PLACE DE L’HÔTEL BOUTAUD Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

On Saturday, August 15, 2026, from 10 a.m. to 7 p.m., a craft fair will take place under the city’s arcades at Place de l’Hôtel Boutaud.

L’événement 31 NOTES D’ETE MARCHE DES CREATEURS Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-08-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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