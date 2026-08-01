31 NOTES D’ETE MARCHE DES CREATEURS Saint-Sulpice-sur-Lèze
samedi 15 août 2026 · Saint-Sulpice-sur-Lèze
Informations pratiques
Saint-Sulpice-sur-Lèze
31 NOTES D’ETE MARCHE DES CREATEURS
PLACE DE L’HÔTEL BOUTAUD Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le samedi 15 août 2026 de 10h à 19h, un marché des créateurs aura lieu sous les arcades de la ville, place de l’Hôtel Boutaud.
Venez découvrir le savoir-faire de nos artisanes et artisans du territoire. .
PLACE DE L’HÔTEL BOUTAUD Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On Saturday, August 15, 2026, from 10 a.m. to 7 p.m., a craft fair will take place under the city’s arcades at Place de l’Hôtel Boutaud.
L’événement 31 NOTES D’ETE MARCHE DES CREATEURS Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-08-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE