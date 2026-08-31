31ème Salon à l’Envers Thionville

Informations pratiques

Thionville

31ème Salon à l’Envers

Rue du Général Walker Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

52

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-08 09:00:00

fin : 2026-10-08 17:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Découvrez une mise en relation inédite entre l’Offre et la Demande où, pour une fois, le visiteur vend et le commercial noue autant de contacts en une journée qu’en plusieurs mois de prospection !

Ce “rendez-vous des affaires sans rendez-vous” permet aux commerciaux de rencontrer les responsables d’achats des poids lourds de l’industrie (EDF, ArcelorMittal, CHR Metz-Thionville, Saarstahl Rail, John Cockerill…) ainsi que des leaders du commerce, du domaine médical, de la banque et des services.

Dans un monde qui bouge, adaptons-nous, soyons inventifs et assurons le lien entre les générations. C’est ainsi que Le Salon à l’Envers axe également ses actions vers la formation, l’emploi, l’innovation et le numérique, en harmonie avec notre territoire, pour bâtir un avenir prometteur !Adultes

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Rue du Général Walker Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 06 96 contact@salonalenvers.org

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English :

Discover a unique way to connect supply and demand where, for once, the visitor is the one selling, and the sales representative makes as many contacts in a single day as they would in several months of prospecting!

This “no-appointment-necessary business meeting” allows sales representatives to meet with purchasing managers from industry giants (EDF, ArcelorMittal, CHR Metz-Thionville, Saarstahl Rail, John Cockerill…) as well as leaders in retail, the medical field, banking, and services.

In a changing world, let’s adapt, be inventive, and bridge the gap between generations. This is why Le Salon %E0 l’Envers also focuses its efforts on training, employment, innovation, and digital technology—in harmony with our region—to build a promising future!

L’événement 31ème Salon à l’Envers Thionville a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME