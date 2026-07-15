Solitude Thionville
dimanche 30 août 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Solitude
50 Rue du Donjon Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 22:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Après un premier album consacré aux spirituals afro-américains, le contre-ténor américain Reginald Mobley se consacre au répertoire anglais dans une combinaison simple mêlant essentiellement voix, luth et viole de gambe. Solitude s’ouvre sur l’émouvant Tis Nature’s Voice d’Henry Purcell, vogue dans les flots profondément mélancoliques de John Dowland; le voyage se poursuit vers les côtes américaines et les compositeurs d’aujourd’hui, Jonathan Woody et Douglas Balliett. Avec ses complices Brandon Acker et Douglas Balliett, Reggie termine ce voyage intime par des mélodies arrangées au XIXe siècle par le guitariste, compositeur et abolitionniste noir-américain Justin Holland.Tout public
25 .
50 Rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
Following a debut album devoted to African-American spirituals, American countertenor Reginald Mobley turns his attention to the English repertoire in a simple arrangement that primarily combines voice, lute, and viola da gamba. *Solitude* opens with Henry Purcell’s moving “Tis Nature’s Voice,” drifts through the deeply melancholic currents of John Dowland; and the journey continues to the American shores and the composers of today, Jonathan Woody and Douglas Balliett. Together with his collaborators Brandon Acker and Douglas Balliett, Reggie concludes this intimate journey with melodies arranged in the 19th century by the African American guitarist, composer, and abolitionist Justin Holland.
L’événement Solitude Thionville a été mis à jour le 2026-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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