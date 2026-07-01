Concert des Estivales Angelo Quai Crauser Thionville

Informations pratiques

Thionville

Concert des Estivales Angelo

Quai Crauser Parc Wilson Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 15:30:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Fort de son succès en Italie, Angelo a conquis les cœurs lors de nombreuses tournées portées par les plus belles chansons italiennes.

Aujourd’hui, il élargit ses horizons avec un répertoire de variété internationale, riche et généreux, où chaque chanson est une invitation au voyage… et à l’émotion.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle du Casino à Thionville.Tout public

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Quai Crauser Parc Wilson Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

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English :

Building on his success in Italy, Angelo has won over audiences during numerous tours featuring the most beautiful Italian songs.

Today, he is broadening his horizons with a rich and varied repertoire of international pop music, where every song is an invitation to travel… and to experience emotion.

In case of inclement weather, the concert will take place at the Casino hall in Thionville.

L’événement Concert des Estivales Angelo Thionville a été mis à jour le 2026-07-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME