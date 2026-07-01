Informations pratiques

Thionville

Après-midi jeux de société

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

En juillet Nous vous donnons rendez-vous pour notre session jeux de société ! L’objectif ? Passer un moment convivial et vous faire découvrir de nouveaux jeux de société sur le thème des pirates !

En août Nouvelle session jeux de société et cette fois-ci nous vous invitons à découvrir le jeu Captain’s War . Alors moussaillons, vous embarquez avec nous ?

Les samedis d’été = jeux de société ! Alors rendez-vous pour découvrir non pas 1 jeu mais 2 !Tout public

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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

In July: Join us for our board game session! The goal? To have a fun time together and introduce you to new pirate-themed board games!

In August: Another board game session, and this time we invite you to discover the game “Captain’s War.” So, shipmates, are you coming aboard with us?

Summer Saturdays = board games! So come join us to discover not just one game, but two!

L’événement Après-midi jeux de société Thionville a été mis à jour le 2026-07-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME