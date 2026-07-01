Après-midi jeux de société Thionville
samedi 25 juillet 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Après-midi jeux de société
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08
En juillet Nous vous donnons rendez-vous pour notre session jeux de société ! L’objectif ? Passer un moment convivial et vous faire découvrir de nouveaux jeux de société sur le thème des pirates !
En août Nouvelle session jeux de société et cette fois-ci nous vous invitons à découvrir le jeu Captain’s War . Alors moussaillons, vous embarquez avec nous ?
Les samedis d’été = jeux de société ! Alors rendez-vous pour découvrir non pas 1 jeu mais 2 !Tout public
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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
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English :
In July: Join us for our board game session! The goal? To have a fun time together and introduce you to new pirate-themed board games!
In August: Another board game session, and this time we invite you to discover the game “Captain’s War.” So, shipmates, are you coming aboard with us?
Summer Saturdays = board games! So come join us to discover not just one game, but two!
L’événement Après-midi jeux de société Thionville a été mis à jour le 2026-07-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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