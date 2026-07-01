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AGENDA · Thionville

Après-midi jeux de société Thionville

samedi 25 juillet 2026 · Thionville

Après-midi jeux de société Thionville

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
46 rue de Paris
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Après-midi jeux de société

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

En juillet Nous vous donnons rendez-vous pour notre session jeux de société ! L’objectif ? Passer un moment convivial et vous faire découvrir de nouveaux jeux de société sur le thème des pirates !

En août Nouvelle session jeux de société et cette fois-ci nous vous invitons à découvrir le jeu Captain’s War . Alors moussaillons, vous embarquez avec nous ?
Les samedis d’été = jeux de société ! Alors rendez-vous pour découvrir non pas 1 jeu mais 2 !Tout public
0  .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01  thionvillecentre@hisler.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In July: Join us for our board game session! The goal? To have a fun time together and introduce you to new pirate-themed board games!

In August: Another board game session, and this time we invite you to discover the game “Captain’s War.” So, shipmates, are you coming aboard with us?
Summer Saturdays = board games! So come join us to discover not just one game, but two!

L’événement Après-midi jeux de société Thionville a été mis à jour le 2026-07-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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