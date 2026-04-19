Vide dressing & grenier Thionville
Vide dressing & grenier Thionville dimanche 16 août 2026.
Thionville
Vide dressing & grenier
4 Passage des Ecoliers Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Au profit de l’association de protection animale Les Pas Tout Nettes.
Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
4 Passage des Ecoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 66 58 97 63 lespastoutnettes@gmail.com
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English :
In aid of the animal protection association Les Pas Tout Nettes.
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide dressing & grenier Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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