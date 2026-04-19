Thionville

Vide dressing & grenier

4 Passage des Ecoliers Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Au profit de l’association de protection animale Les Pas Tout Nettes.

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

4 Passage des Ecoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 66 58 97 63 lespastoutnettes@gmail.com

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English :

In aid of the animal protection association Les Pas Tout Nettes.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide dressing & grenier Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME