AGENDA · Thionville
Conférence voyage Cours d’initiation à la langue chinoise Thionville
mercredi 12 août 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Conférence voyage Cours d’initiation à la langue chinoise
5 rue Saint-Nicolas Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Conférence animée par Brigitte GoryniaAdultes
0 .
5 rue Saint-Nicolas Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 23 72 ccas.seniors@mairie-thionville.fr
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English :
Lecture led by Brigitte Gorynia
L’événement Conférence voyage Cours d’initiation à la langue chinoise Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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