Informations pratiques

Thionville

Conférence voyage Cours d’initiation à la langue chinoise

5 rue Saint-Nicolas Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Conférence animée par Brigitte GoryniaAdultes

0 .

5 rue Saint-Nicolas Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 23 72 ccas.seniors@mairie-thionville.fr

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English :

Lecture led by Brigitte Gorynia

L’événement Conférence voyage Cours d’initiation à la langue chinoise Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME