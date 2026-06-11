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AGENDA · Thionville

Exposition Charlotte Deblock Thionville

mardi 18 août 2026 · Thionville

Exposition Charlotte Deblock Thionville

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
22 Rue du Vieux Collège
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Exposition Charlotte Deblock

22 Rue du Vieux Collège Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-08-18

Venez découvrir l’exposition de peintures de l’artiste Charlotte Block.Tout public
0  .

22 Rue du Vieux Collège Thionville 57100 Moselle Grand Est  

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English :

Come see the painting exhibition by artist Charlotte Block.

L’événement Exposition Charlotte Deblock Thionville a été mis à jour le 2026-06-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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