AGENDA · Thionville
Exposition Charlotte Deblock Thionville
mardi 18 août 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Exposition Charlotte Deblock
22 Rue du Vieux Collège Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-08-18
Venez découvrir l’exposition de peintures de l’artiste Charlotte Block.Tout public
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22 Rue du Vieux Collège Thionville 57100 Moselle Grand Est
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English :
Come see the painting exhibition by artist Charlotte Block.
L’événement Exposition Charlotte Deblock Thionville a été mis à jour le 2026-06-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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