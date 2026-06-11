Informations pratiques

Thionville

Exposition Charlotte Deblock

22 Rue du Vieux Collège Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-08-18

Venez découvrir l’exposition de peintures de l’artiste Charlotte Block.Tout public

0 .

22 Rue du Vieux Collège Thionville 57100 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see the painting exhibition by artist Charlotte Block.

L’événement Exposition Charlotte Deblock Thionville a été mis à jour le 2026-06-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME