Informations pratiques

Thionville

Eclipse solaire L’Odyssée de Céleste

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Dans le cadre de la programmation proposée par la Ville de Thionville lié à l’éclipse solaire, venez visionner le film L’Odyssée de Céleste (86 mn) dès 6 ans

suivi d’un atelier avec SandArt animé par Fanny.

Synopsis Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus. Leurs souvenirs communs leur donneront le courage et la force de lutter pour pouvoir se retrouver.Tout public

4 .

63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

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English :

As part of the program organized by the City of Thionville in connection with the solar eclipse, come watch the film *L’Odyssée de Céleste* (86 min), suitable for ages 6 and up,

followed by a SandArt workshop led by Fanny.

Synopsis: Since childhood, Céleste has lived with her best friend, a robot, who helps her fulfill her dream of becoming an astronaut! But when she embarks on her first interstellar mission, her robot is left alone on Earth and must cope with his loneliness while Céleste faces unexpected dangers. Their shared memories will give them the courage and strength to fight so they can be reunited.

L’événement Eclipse solaire L’Odyssée de Céleste Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME