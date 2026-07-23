Marché nocturne du terroir et de l’artisanat avenue du général de gaulle Thionville

Informations pratiques

Thionville

Marché nocturne du terroir et de l’artisanat

avenue du général de gaulle Parc Napoléon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Confiture et gelée fait maison, jus de pommes, fruits de saison, crêpes

Miel de Guentrange et produits de la ruche

Eaux de vie, liqueurs, whisky d’Alsace, gin

Sauce faite maison, condiments, tartinades, jus de fruits, chips et des coffrets cadeaux

Rhums arrangés artisanaux, vente d’épices pour rhums arrangés vanille, fèves Tonka, baies roses

Produits italiens

Bière de Sierck

Peinture sur porcelaine

Peinture acrylique

Sacs et accessoires

Ours en peluche fait main

Peinture huile, acrylique et dessins

Céramiques d’art faïence grès porcelaine

Peinture à l’huile de différents formats

Ceintures, bourses/pochettes, bracelets pendentifs

Bougies artisanales

Céramique décorative

Arts littéraire, bien être holistique, bracelets personnalisésTout public

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avenue du général de gaulle Parc Napoléon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

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English :

Homemade jam and jelly, apple juice, seasonal fruit, crêpes

Guentrange honey and bee products

Brandy, liqueurs, Alsatian whiskey, gin

Homemade sauces, condiments, spreads, fruit juices, chips, and gift sets

Artisanal infused rums, spices for infused rums: vanilla, tonka beans, pink peppercorns

Italian products

Sierck beer

Porcelain painting

Acrylic painting

Bags and accessories

Handmade teddy bears

Oil paintings, acrylic paintings, and drawings

Artistic ceramics—stoneware and porcelain

Oil paintings in various sizes

Belts, purses/clutch bags, bracelets, and pendants

Handcrafted candles

Decorative ceramics

Literary arts, holistic wellness, personalized bracelets

L’événement Marché nocturne du terroir et de l’artisanat Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME