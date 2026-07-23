Marché nocturne du terroir et de l’artisanat avenue du général de gaulle Thionville
samedi 8 août 2026 · avenue du général de gaulle · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Marché nocturne du terroir et de l’artisanat
avenue du général de gaulle Parc Napoléon Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 21:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Confiture et gelée fait maison, jus de pommes, fruits de saison, crêpes
Miel de Guentrange et produits de la ruche
Eaux de vie, liqueurs, whisky d’Alsace, gin
Sauce faite maison, condiments, tartinades, jus de fruits, chips et des coffrets cadeaux
Rhums arrangés artisanaux, vente d’épices pour rhums arrangés vanille, fèves Tonka, baies roses
Produits italiens
Bière de Sierck
Peinture sur porcelaine
Peinture acrylique
Sacs et accessoires
Ours en peluche fait main
Peinture huile, acrylique et dessins
Céramiques d’art faïence grès porcelaine
Peinture à l’huile de différents formats
Ceintures, bourses/pochettes, bracelets pendentifs
Bougies artisanales
Céramique décorative
Arts littéraire, bien être holistique, bracelets personnalisésTout public
0 .
avenue du général de gaulle Parc Napoléon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr
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English :
Homemade jam and jelly, apple juice, seasonal fruit, crêpes
Guentrange honey and bee products
Brandy, liqueurs, Alsatian whiskey, gin
Homemade sauces, condiments, spreads, fruit juices, chips, and gift sets
Artisanal infused rums, spices for infused rums: vanilla, tonka beans, pink peppercorns
Italian products
Sierck beer
Porcelain painting
Acrylic painting
Bags and accessories
Handmade teddy bears
Oil paintings, acrylic paintings, and drawings
Artistic ceramics—stoneware and porcelain
Oil paintings in various sizes
Belts, purses/clutch bags, bracelets, and pendants
Handcrafted candles
Decorative ceramics
Literary arts, holistic wellness, personalized bracelets
L’événement Marché nocturne du terroir et de l’artisanat Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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