Concert des Estivales Calypso 2 Quai Crauser Thionville

Informations pratiques

Thionville

Concert des Estivales Calypso 2

Quai Crauser Parc Wilson Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 15:30:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Calypso 2 est un groupe de musique animé et convivial, spécialisé dans les thés dansants.

Composé d’un talentueux trio, ils maîtrisent à la perfection le clavier, le saxophone et du chant. Leurs mélodies envoûtantes et leurs rythmes entraînants créent une ambiance chaleureuse et festive, idéale pour faire danser les passionnés de musique de tous âges.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle du Casino à Thionville.Tout public

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Quai Crauser Parc Wilson Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

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English :

Calypso 2 is a lively and friendly band that specializes in dance parties.

Composed of a talented trio, they have mastered the keyboard, saxophone, and vocals to perfection. Their captivating melodies and lively rhythms create a warm and festive atmosphere, perfect for getting music lovers of all ages on the dance floor.

In case of inclement weather, the concert will take place at the Casino hall in Thionville.

L’événement Concert des Estivales Calypso 2 Thionville a été mis à jour le 2026-07-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME