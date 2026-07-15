Concert des Estivales Silver Brothers Quai Crauser Thionville
dimanche 9 août 2026 · Quai Crauser · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Concert des Estivales Silver Brothers
Quai Crauser Parc Wilson Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 15:30:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
La musique et le chant sont des vecteurs de bien être et de communication. Depuis 2003, l’orchestre Silver Brothers fait danser le public.
Un ramequin de chanson française saupoudré de variété italienne avec un zeste de pop anglaise, le tout sur un lit d’accordéon, voilà ce qu’ont préparé les Silver Brothers pour leur passage aux Estivales de Thionville qui risque de tenir ses promesses.
En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle du Casino à Thionville.Tout public
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Quai Crauser Parc Wilson Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net
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English :
Music and singing are vehicles for well-being and communication. Since 2003, the Silver Brothers band has been getting audiences dancing.
A medley of French chansons sprinkled with Italian variety and a dash of British pop, all set to a backdrop of accordion music— that’s what the Silver Brothers have prepared for their performance at the Estivales de Thionville, which is sure to live up to expectations.
In case of inclement weather, the concert will take place at the Casino hall in Thionville.
L’événement Concert des Estivales Silver Brothers Thionville a été mis à jour le 2026-07-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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