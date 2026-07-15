Concert des Estivales Shenandoah Quai Crauser Thionville

Informations pratiques

Thionville

Concert des Estivales Shenandoah

Quai Crauser Parc Wilson Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 15:30:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Shenandoah, nom de groupe qui s’inspire d’une rivière située dans l’Ouest de la Virginie, aux Etats-Unis. Le groupe s’est formé en 2007 avec des musiciens qui ont connu le rock très jeunes sous l’influence des années 60-70.

Ensemble, ils reprennent des morceaux country comme Alan Jackson, Creedence Clearwater Revival, ZZ Top, Status Quo, Eddy Mitchell, Rolling Stones, Eric Clapton…

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle du Casino à Thionville.Tout public

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Quai Crauser Parc Wilson Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

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English :

Shenandoah, a band name inspired by a river in West Virginia, in the United States. The band formed in 2007 with musicians who were introduced to rock at a very young age, influenced by the music of the 1960s and 1970s.

Together, they perform covers of country songs by artists such as Alan Jackson, Creedence Clearwater Revival, ZZ Top, Status Quo, Eddy Mitchell, the Rolling Stones, and Eric Clapton…

In case of inclement weather, the concert will take place at the Casino in Thionville.

L’événement Concert des Estivales Shenandoah Thionville a été mis à jour le 2026-07-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME