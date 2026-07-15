Concert des Estivales Les Poulbots du Musette Quai Crauser Thionville

Informations pratiques

Thionville

Concert des Estivales Les Poulbots du Musette

Quai Crauser Parc Wilson Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 15:30:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

C’est en pantalon noir, marinière rayée de bleu et blanc, bandana autour du cou et casquettes rivées sur leur tête que les Poulbots du Musette interprètent dans une ambiance guinguette les chansons inoubliables de la belle époque, des années 1900 à 1960. Maurice Chevalier, Bourvil, Charles Trenet, mais également valses lentes, cha-cha, salsas, fox-trot, madison, marches…

Venez guincher!

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle du Casino à Thionville.Tout public

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Quai Crauser Parc Wilson Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

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English :

Wearing black pants, a blue-and-white striped sailor shirt, a bandana around their necks, and caps firmly perched on their heads that the Poulbots du Musette perform the unforgettable songs of the Belle Époque—from the 1900s to the 1960s—in a lively open-air café atmosphere. Maurice Chevalier, Bourvil, Charles Trenet, as well as slow waltzes, cha-cha, salsa, foxtrot, madison, marches…

Come dance!

In case of inclement weather, the concert will take place at the Casino hall in Thionville.

L’événement Concert des Estivales Les Poulbots du Musette Thionville a été mis à jour le 2026-07-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME