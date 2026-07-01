Informations pratiques

Thionville

Un été au musée

Cour du Château Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-08-12 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Pendant toute la période estivale, chaque mercredi, le musée de la Tour aux Puces propose de découvrir l’histoire et l’archéologie à travers des ateliers ouverts à toute la famille.

Au programme des ateliers :

– Tour en vues 8 et 22 juillet et 5 et 19 août

– P’tits archéos 15 juillet

– Bracelet gaulois 29 juillet

– Moz’antik 12 août

– Restauration rapide 26 août

Sur réservation (places limitées) musees@mairie-thionville.fr

Présence d’un adulte obligatoire.

Pas d’accès PMREnfants

1 .

Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr

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English :

Every Wednesday throughout the summer, the Musée de la Tour aux Puces invites you to discover history and archaeology through workshops open to the whole family.

On the program :

– Tour en vues: July 8 and 22 and August 5 and 19

– P’tits archéos: July 15

– Gallic bracelet: July 29

– Moz’antik: August 12

– Fast food: August 26

Reservations required (limited places): musees@mairie-thionville.fr

An adult must be present.

No PRM access

L’événement Un été au musée Thionville a été mis à jour le 2026-04-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME