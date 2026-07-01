Un été au musée Thionville
mercredi 15 juillet 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Un été au musée
Cour du Château Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
1
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-08-12 11:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Pendant toute la période estivale, chaque mercredi, le musée de la Tour aux Puces propose de découvrir l’histoire et l’archéologie à travers des ateliers ouverts à toute la famille.
Au programme des ateliers :
– Tour en vues 8 et 22 juillet et 5 et 19 août
– P’tits archéos 15 juillet
– Bracelet gaulois 29 juillet
– Moz’antik 12 août
– Restauration rapide 26 août
Sur réservation (places limitées) musees@mairie-thionville.fr
Présence d’un adulte obligatoire.
Pas d’accès PMREnfants
1 .
Cour du Château Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 52 musees@mairie-thionville.fr
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English :
Every Wednesday throughout the summer, the Musée de la Tour aux Puces invites you to discover history and archaeology through workshops open to the whole family.
On the program :
– Tour en vues: July 8 and 22 and August 5 and 19
– P’tits archéos: July 15
– Gallic bracelet: July 29
– Moz’antik: August 12
– Fast food: August 26
Reservations required (limited places): musees@mairie-thionville.fr
An adult must be present.
No PRM access
L’événement Un été au musée Thionville a été mis à jour le 2026-04-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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