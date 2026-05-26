Fête de la Saint-Fiacre place Saint François Thionville
Fête de la Saint-Fiacre place Saint François Thionville vendredi 21 août 2026.
Thionville
Fête de la Saint-Fiacre
place Saint François derrière Eglise Notre Dame Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Lundi 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-31
Les Amis de Thionville Saint-François organisent la traditionnelle fête des maraîchers du quartier Saint François.
L’animation se déroule derrière l’église Notre Dame de l’Assomption.
– vide-grenier
– 2 jours d’animations non stop,
– 2 jours de fête pour un moment de détente en famille.
Restauration sous chapiteau et animation musicale sont au programme.
Stands
– casse-croûte, gaufre, crêpe, champagne, pâtisserie,
– loterie,
– Brocante,
– vente de vêtements confectionnés à la main,
– vente de livres anciens à petits prix,
– vente de fleurs,
– pêche aux canards, jeux enfants, château gonflable,
– tir sur cibles et ballons,
– maraîchers, mielTout public
0 .
place Saint François derrière Eglise Notre Dame Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 25 81 saint-fiacre57@yahoo.com
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English :
The Friends of Thionville Saint-François organize the traditional market gardeners’ festival in the Saint-François district.
The event takes place behind Notre Dame de l?Assomption church.
– garage sale
– 2 days of non-stop entertainment,
– 2 days of fun for all the family.
Catering under the big top and musical entertainment are on the program.
Stands
– snacks, waffles, crepes, champagne, pastries,
– lottery,
– Flea market,
– sale of hand-made clothes,
– sale of old books at low prices,
– sale of flowers,
– duck fishing, children’s games, bouncy castle,
– target and balloon shooting,
– market gardeners, honey
L’événement Fête de la Saint-Fiacre Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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