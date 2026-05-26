Fête de la Saint-Fiacre place Saint François Thionville

Thionville

Fête de la Saint-Fiacre

place Saint François derrière Eglise Notre Dame Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Lundi 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-31

Les Amis de Thionville Saint-François organisent la traditionnelle fête des maraîchers du quartier Saint François.

L’animation se déroule derrière l’église Notre Dame de l’Assomption.

– vide-grenier

– 2 jours d’animations non stop,

– 2 jours de fête pour un moment de détente en famille.

Restauration sous chapiteau et animation musicale sont au programme.

Stands

– casse-croûte, gaufre, crêpe, champagne, pâtisserie,

– loterie,

– Brocante,

– vente de vêtements confectionnés à la main,

– vente de livres anciens à petits prix,

– vente de fleurs,

– pêche aux canards, jeux enfants, château gonflable,

– tir sur cibles et ballons,

– maraîchers, mielTout public

0 .

place Saint François derrière Eglise Notre Dame Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 25 81 saint-fiacre57@yahoo.com

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English :

The Friends of Thionville Saint-François organize the traditional market gardeners’ festival in the Saint-François district.

The event takes place behind Notre Dame de l?Assomption church.

– garage sale

– 2 days of non-stop entertainment,

– 2 days of fun for all the family.

Catering under the big top and musical entertainment are on the program.

Stands

– snacks, waffles, crepes, champagne, pastries,

– lottery,

– Flea market,

– sale of hand-made clothes,

– sale of old books at low prices,

– sale of flowers,

– duck fishing, children’s games, bouncy castle,

– target and balloon shooting,

– market gardeners, honey

L’événement Fête de la Saint-Fiacre Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME