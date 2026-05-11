Concert Cover Band V and B Thionville

Thionville

Concert Cover Band

V and B 5A Rue des Auriges Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le groupe cover band vous donne rendez-vous pour une soirée live placée sous le signe des plus grands classiques rock et pop. Venez profiter d’un concert convivial et énergique dans une ambiance chaleureuse et festive.Tout public

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V and B 5A Rue des Auriges Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 97 52 thionville@vandb.fr

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English :

The cover band invites you to a live evening of the greatest rock and pop classics. Come and enjoy a friendly, energetic concert in a warm, festive atmosphere.

L’événement Concert Cover Band Thionville a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME