Thionville

10 ans des éditions Agullo

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

À l’occasion des 10 ans des Éditions Agullo, une rencontre exceptionnelle vous est proposée autour du livre et de l’édition. Venez échanger avec Alexandre Courban, écrivain, et Sébastien Wespiser, éditeur, lors d’un moment convivial mêlant discussions, partage d’expériences et passion littéraire.

Cette soirée sera également l’occasion de découvrir des ouvrages, d’échanger directement avec les intervenants et de profiter d’un temps de dédicace.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.Tout public

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34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90

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English :

To mark the 10th anniversary of Éditions Agullo, we are pleased to invite you to a special meeting on books and publishing. Come and chat with Alexandre Courban, writer, and Sébastien Wespiser, publisher, for a convivial moment of discussion, shared experience and literary passion.

The evening will also be an opportunity to discover new books, talk directly to the speakers and enjoy a signing session.

Admission is free, subject to availability.

L’événement 10 ans des éditions Agullo Thionville a été mis à jour le 2026-05-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME