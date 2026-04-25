Thionville

Dédicace Sarah Joan

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Sarah Joan sera à la librairie pour vous présenter ses ouvrages.

Essence Indigo est un roman de science-fiction destiné aux publics young adult et new adult, mêlant thriller, suspense et romance. À travers cette histoire, j’aborde plusieurs thématiques en lien avec notre société contemporaine, telles que l’écologie, le voyage, le harcèlement, le suicide, le rêve, l’amour et la spiritualité.

Son deuxième ouvrage La où dorment les fleurs, est un recueil de poésie qui parle d’amour et de spiritualité notamment.

Nous vous attendons nombreux pour cette dédicace !Tout public

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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

Sarah Joan will be at the bookshop to present her works.

Essence Indigo is a science fiction novel aimed at young adult and new adult audiences, combining thriller, suspense and romance. Through this story, I tackle several themes linked to our contemporary society, such as ecology, travel, harassment, suicide, dreams, love and spirituality.

Her second book, La où dorment les fleurs, is a collection of poetry about love and spirituality.

We look forward to seeing you at the book signing!

L’événement Dédicace Sarah Joan Thionville a été mis à jour le 2026-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME