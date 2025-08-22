Thionville pour les raoudis Thionville Moselle

Thionville pour les raoudis Adultes A pieds Facile

Thionville pour les raoudis 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2000.0 Tarif :

Chaussures de marche, impeccable. Ne pas oublier le ciré en cas de mauvais temps ou le parapluie Reine des Neiges. Goûter, pique-nique tout est là. En route mauvaise troupe ! Votre guide vous attend, muni de vos précieux accompagnateurs d’aventure. Livret et stylo en main vous êtes les découvreurs d’histoire ! Chronologie, repères dans le temps, impossible de se perde dans les aléas de la mémoire thionvilloise. Ecrire, dessiner, observer, rien ne passera à la trappe, les monuments de Thionville n’auront plus de secrets. Les curieuses légendes de la Tour aux Puces, l’école avec les sœurs Clarisse, la monstrueuse cloche du beffroi… en 1h30 vous deviendrez vous même les petits guides de Thionville. Questions et réflexions d’enfants sont les bienvenus pour bien comprendre et échanger.

Selon l’âge des enfants, 3 parcours sont accessibles, du cycle 1 au cycle 3 (CP à CM2)

Facile

https://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

Walking shoes, impeccable. Don’t forget the raincoat in case of bad weather or the Snow Queen umbrella. Snack, picnic everything is there. Let’s go, bad troupe! Your guide is waiting for you, with your precious adventure companions. Booklet and pen in hand, you are the discoverers of history! Chronology, landmarks in time, impossible to get lost in the vagaries of the memory of Thionville. Writing, drawing, observing, nothing will be overlooked, the monuments of Thionville will have no more secrets. The curious legends of the Tour aux Puces, the school with the Clarisse sisters, the monstrous bell of the belfry… in 1h30 you will become the little guides of Thionville. Children’s questions and reflections are welcome to understand and exchange

According to the age of the children, 3 courses are available, from cycle 1 to cycle 3 (CP to CM2)

Deutsch :

Wanderschuhe, tadellos. Vergessen Sie nicht das Regencape für schlechtes Wetter oder den Schneeköniginnen-Regenschirm. Snacks und Picknicks sind vorhanden. Auf geht’s, schlechte Truppe! Ihr Reiseleiter wartet auf Sie, ausgestattet mit Ihren wertvollen Abenteuerbegleitern. Mit Büchlein und Stift in der Hand sind Sie die Entdecker der Geschichte! Chronologie, Anhaltspunkte in der Zeit, unmöglich, sich in den Wechselfällen des Thionviller Gedächtnisses zu verirren. Schreiben, zeichnen und beobachten Sie, nichts wird Ihnen entgehen, die Denkmäler von Thionville werden keine Geheimnisse mehr haben. Die kuriosen Legenden des Flohturms, die Schule mit den Clarisse-Schwestern, die monströse Glocke des Belfrieds… In 1,5 Stunden werden Sie selbst zu kleinen Stadtführern von Thionville. Fragen und Überlegungen von Kindern sind willkommen, um alles zu verstehen und sich auszutauschen

Je nach Alter der Kinder gibt es 3 Rundgänge, von Zyklus 1 bis Zyklus 3 (CP bis CM2)

Italiano :

Scarpe da passeggio, impeccabili. Non dimenticate l’impermeabile in caso di maltempo o l’ombrello della Regina delle Nevi. Sono disponibili snack e picnic. Andiamo, gruppo cattivo! La vostra guida vi aspetta, con i vostri preziosi compagni di avventura. Libretto e penna alla mano, siete voi gli scopritori della storia! Cronologia, punti di riferimento nel tempo, impossibile perdersi nei capricci della memoria di Thionville. Scrivere, disegnare, osservare, nulla sarà trascurato, i monumenti di Thionville non avranno più segreti. Le curiose leggende della Tour aux Puces, la scuola delle Clarisse, la mostruosa campana del campanile… in un’ora e mezza diventerete le piccole guide di Thionville. Le domande e le riflessioni dei bambini sono benvenute per comprendere e scambiare

A seconda dell’età dei bambini, sono disponibili 3 percorsi, dal ciclo 1 al ciclo 3 (da CP a CM2)

Español :

Zapatos para caminar, impecables. No olvides el chubasquero en caso de mal tiempo o el paraguas de Snow Queen. Se ofrecen aperitivos y picnics. ¡Vamos, grupo malo! Su guía le está esperando, con sus preciosos compañeros de aventura. Folleto y bolígrafo en mano, ¡sois los descubridores de la historia! Cronología, hitos en el tiempo, imposible perderse en los caprichos de la memoria de Thionville. Escribir, dibujar, observar, nada se pasará por alto, los monumentos de Thionville ya no tendrán secretos. Las curiosas leyendas de la Tour aux Puces, la escuela con las hermanas Clarisse, la monstruosa campana del campanario… en una hora y media se convertirán en los pequeños guías de Thionville. Las preguntas y reflexiones de los niños son bienvenidas para comprender e intercambiar

Dependiendo de la edad de los niños, hay 3 rutas disponibles, desde el ciclo 1 al ciclo 3 (CP a CM2)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain