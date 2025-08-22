Circuit du lérot Thionville Moselle
Circuit du lérot Thionville Moselle vendredi 1 mai 2026.
Circuit du lérot Adultes A pieds Facile
Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Circuit du lérot Chalet du Club Vosgien dans le bois de la Côte 57100 Thionville Moselle Grand Est
Durée : 60 Distance : 2800.0 Tarif :
Le circuit du Lérot est une halte idéale de détente. À faire en famille ou entre amis.
https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26
English :
The Lérot circuit is an ideal stopover for relaxation. To do with family or friends.
Deutsch :
Der Rundweg von Le Lérot ist ein idealer Zwischenstopp zur Entspannung. Mit der Familie oder mit Freunden zu machen.
Italiano :
Il circuito di Lérot è una tappa ideale per il relax. Da fare con la famiglia o con gli amici.
Español :
El circuito de Lérot es una parada ideal para relajarse. Para hacer con la familia o los amigos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Système d’information touristique Lorrain