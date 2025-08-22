Promenade linéaire Thionville Bellevue Thionville Moselle

Promenade linéaire Thionville Bellevue Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR Promenade linéaire Thionville Bellevue Parking Théâtre municipal 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 9100.0 Tarif :

Promenade linéaire dont le départ se fait de la Place de la Liberté à Thionville pour rejoindre le carrefour Bellevue à Algrange, où l’on croise le GR5 (sentier de Grande Randonnée). En chemin, au lieu-dit La Croix Hépich , est érigé un monument surmonté d’une croix, à laquelle se rapportent plusieurs légendes.

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

A linear walk starting from the Place de la Liberté in Thionville to reach the Bellevue crossroads in Algrange, where the GR5 (long-distance footpath) crosses. On the way, at the place called La Croix Hépich , there is a monument surmounted by a cross, to which several legends refer.

Deutsch :

Lineare Wanderung, die am Place de la Liberté in Thionville beginnt und bis zur Kreuzung Bellevue in Algrange führt, wo man den GR5 (Sentier de Grande Randonnée) kreuzt. Unterwegs wird am Ort La Croix Hépich ein Denkmal errichtet, auf dessen Spitze ein Kreuz steht, auf das sich mehrere Legenden beziehen.

Italiano :

Una passeggiata lineare che parte da Place de la Liberté a Thionville fino all’incrocio di Bellevue ad Algrange, dove passa il GR5 (sentiero di lunga percorrenza). Lungo la strada, in un luogo chiamato La Croix Hépich , si trova un monumento sormontato da una croce, a cui fanno riferimento diverse leggende.

Español :

Un paseo lineal que parte de la plaza de la Libertad de Thionville hasta el cruce de Bellevue en Algrange, por donde pasa el GR5 (sendero de gran recorrido). En el camino, en el lugar llamado La Croix Hépich , hay un monumento coronado por una cruz, al que se refieren varias leyendas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain