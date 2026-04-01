La Séance de Rattrapage Pillion Thionville

Thionville

La Séance de Rattrapage Pillion

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Trop décalés, singuliers, expérimentaux ou simplement différents, Certains films ne parviennent pas à trouver leur place dans les salles de cinéma et s’évanouissent dans l’ombre. C’est souvent regrettable. La Scala leur consacre donc une séance mensuelle, unique.

Pillion de Harry Lighton avec Harry Mellind, Alexander Skarsgård Royaume-Unis VOST interdit aux moins de 16 ans.

Colin, un jeune homme introverti, rencontre Ray, le séduisant et charismatique leader d’un club de motards. Ray l’introduit dans sa communauté et fait de lui son soumis.

Depuis les films de Kenneth Anger, on connaît le potentiel érotique et cinématographique des motards le fantasme des corps virils qui se frôlent dans des nuits de cinéma, l’étrange ballet des corps entre domination et abandon. Premier long-métrage d’une maîtrise stupéfiante, Pillion prend pourtant un virage inattendu. On y retrouve bien le colosse à la Kenneth Anger, l’attirail de cuir, la bécane qui rugit, l’érotisme viril mais comme téléportés dans l’univers d’une comédie de Nora Ephron. Colin jeune homme renfermé qui chante des chansons de Noël dans un bar avec son groupe, croise le regard de Jay, apollon moulé dans une combinaison de moto. Quelque chose se produit, indicible un véritable coup de foudre de comédie romantique. Dans une ruelle sombre, le film révèle pourtant son véritable moteur Ray soumettra Colin, fera de lui son esclave, son soumis, son objet. Mais loin d’un simple fantasme libidineux, Pillion transforme ces pratiques en une véritable cartographie des sentiments. Si Ray domine, c’est que Colin désire se soumettre. Porté par Harry Melling et Alexander Skarsgård, fascinant entre vulnérabilité et puissance, le film explore le désir, la domination et l’apprentissage de soi avec une liberté réjouissante, oscillant sans cesse entre malaise, humour et émotion.Adultes

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63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

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English :

Too offbeat, singular, experimental or simply different, some films fail to find their place in cinemas and fade into obscurity. This is often regrettable. La Scala therefore devotes a unique monthly screening to them.

Pillion by Harry Lighton with Harry Mellind, Alexander Skarsgård United Kingdom VOST prohibited under 16.

Colin, an introverted young man, meets Ray, the handsome and charismatic leader of a motorcycle club. Ray introduces Colin to his community and makes him his submissive.

Ever since Kenneth Anger’s films, we’ve known about the erotic and cinematic potential of bikers: the fantasy of virile bodies brushing up against each other on movie nights, the strange ballet of bodies between domination and abandonment. An astonishingly masterful first feature, Pillion takes an unexpected turn. There’s the Kenneth Anger colossus, the leather gear, the roaring bike, the virile eroticism but it’s as if they’ve been teleported to the world of a Nora Ephron comedy. Colin, a withdrawn young man singing Christmas carols in a bar with his band, meets the gaze of Jay, an apollo molded in a motorcycle suit. Something unspeakable happens: romantic comedy love at first sight. In a dark alley, however, the film reveals its true driving force: Ray will subdue Colin, make him his slave, his submissive, his object. But far from a simple libidinous fantasy, Pillion transforms these practices into a veritable cartography of feelings. If Ray dominates, it’s because Colin wants to submit. Carried by Harry Melling and Alexander Skarsgård, fascinating between vulnerability and power, the film explores desire, domination and learning about oneself with a delightful freedom, constantly oscillating between discomfort, humor and emotion.

L’événement La Séance de Rattrapage Pillion Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME