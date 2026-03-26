Lecture Kamishibaï

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Aujourd’hui, c’est la fête ! Dans les profondeurs marines, les poissons dansent avec les baleines, font swinguer les étoiles de mer et font des bulles de toutes les couleurs pour le plus grand plaisir de tous ! L’océan se pare de couleurs vives et colorées, créant un instant magique. Rendez-vous dans votre espace préféré !

À partir de 4 ans Sur inscriptionEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Today, it’s party time! In the depths of the sea, fish are dancing with whales, starfish are swinging, and colorful bubbles are being created for all to enjoy! The ocean is decked out in bright, colorful hues, creating a magical moment. See you in your favorite space!

From age 4 Registration required

L’événement Lecture Kamishibaï Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME