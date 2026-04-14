Découverte des collections archéologiques du Pays Thionvillois, Musée de la Tour-aux-Puces, Thionville

Découverte des collections archéologiques du Pays Thionvillois 13 et 14 juin Musée de la Tour-aux-Puces Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, venez découvrir ou redécouvrir les collections archéologiques du Pays Thionvillois conservées dans un donjon du XI-XIIe siècle.

Pour l’occasion, l’accent sera porté sur les différentes périodes de l’histoire au travers d’une exposition de kakémono.

Musée de la Tour-aux-Puces Cour du Chateau, 57100 Thionville, France Thionville 57100 Moselle Grand Est 0382822552 https://www.tourauxpuces.com

Journées européennes de l’archéologie

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