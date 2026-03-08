Café philo Thionville
Café philo Thionville samedi 23 mai 2026.
Thionville
Café philo
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Chaque trimestre, Puzzle vous invite à questionner le monde par le prisme de la philosophie en compagnie de Carine Mercier,
professeure de philosophie.
Pour clore la saison 25-26, nous vous proposons de réfléchir et débattre autour de la question L’humain est-il naturellement violent ?
À partir de 16 ans Sur inscriptionTout public
0 .
1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
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English :
Every quarter, Puzzle invites you to question the world through the prism of philosophy, in the company of Carine Mercier,
professor of philosophy.
To close the 25-26 season, we invite you to reflect and debate on the question: Are humans naturally violent?
Ages 16 and up Registration required
L’événement Café philo Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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