Exposition Adrien Belgrand, Itinérance Thionville

Thionville

Exposition Adrien Belgrand, Itinérance

1 Place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22 2026-05-26

L’exposition Itinérance invite à une véritable échappée belle au cœur de l’œuvre d’Adrien Belgrand, un peintre de son temps qui documente avec finesse son époque.

À travers une peinture figurative et narrative, il capture la banalité du quotidien, des intérieurs intimistes aux vastes panoramas, pour en restituer la douceur et la lumière. Son travail réactualise les genres classiques paysages, natures mortes et scènes de genre qu’il découvre dès son jeune âge au hasard de ses promenades régulières dans les grands musées.

S’appuyant sur ses propres photographies recomposées, l’artiste oppose la lenteur minutieuse de sa technique picturale au flux incessant des images numériques. La précision du détail et la maîtrise de la couleur confèrent à son univers une dimension à la fois familière et onirique. Ses œuvres aux formats panoramiques transforment des fragments de vie ordinaires en récits visuels propices à la contemplation et à l’imaginaire du spectateur.

Cette exposition, qui retrace vingt ans de création, est une invitation à redécouvrir la beauté du monde moderne à travers un regard à la fois intime et universel.Tout public

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1 Place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 12 43 contact@centre-jacques-brel.com

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English :

The Itinérance exhibition invites you to take a voyage of discovery through the work of Adrien Belgrand, a painter of his time who documented his era with finesse.

Through figurative and narrative painting, he captures the banality of everyday life, from intimate interiors to vast panoramas, restoring its softness and light. His work updates the classical genres landscapes, still lifes and genre scenes which he discovered at an early age during his regular strolls through the great museums.

Using his own recomposed photographs, the artist contrasts the meticulous slowness of his pictorial technique with the incessant flow of digital images. Precision of detail and mastery of color give his universe a dimension that is both familiar and dreamlike. His panoramic works transform fragments of ordinary life into visual narratives that inspire contemplation and the viewer?s imagination.

This exhibition, which retraces twenty years of creative work, is an invitation to rediscover the beauty of the modern world through an eye that is both intimate and universal.

L’événement Exposition Adrien Belgrand, Itinérance Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME