Thionville

Installation spéciale Boccalitoland

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-26

Venez découvrir l’univers joyeux, coloré et tout en rondeurs de l’artiste Boccalitoland à travers un dispositif numérique exclusif, entre dessin et mini-jeux.Tout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Discover Boccalitoland?s cheerful, colorful and curvaceous world through an exclusive digital device, combining drawing and mini-games.

L’événement Installation spéciale Boccalitoland Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME