Concert Mental Palace Thionville
Concert Mental Palace Thionville vendredi 22 mai 2026.
Concert Mental Palace
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
1
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Située à la croisée des chemins du jazz tous azimuts, du rock progressif, de la pop et des emprunts à la musique improvisée, la musique de Christian Mariotto est lyrique et poétique. Elle est inexorablement tournée vers la quête d’un chant intérieur, sous-tendu par une énergie brute puisée au creux d’un palais mental , qui raconte son histoire et cherche à être entendu et partagé avec tous.
Distribution Christian Mariotto, batterie, Philippe Canovas, guitare, Nicolas Gegout, saxophones, Julien Moneret, contrebasseTout public
1 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
English :
At the crossroads of jazz, progressive rock, pop and improvised music, Christian Mariotto?s music is lyrical and poetic. It is inexorably turned towards the quest for an inner song, underpinned by a raw energy drawn from the depths of a « mental palace », which tells its own story and seeks to be heard and shared by all.
Cast: Christian Mariotto, drums, Philippe Canovas, guitar, Nicolas Gegout, saxophones, Julien Moneret, double bass
German :
Christian Mariottos Musik, die sich zwischen Jazz, Progressive Rock, Pop und Anleihen aus der improvisierten Musik bewegt, ist lyrisch und poetisch. Sie ist unaufhaltsam auf die Suche nach einem inneren Gesang ausgerichtet, der von einer rohen, aus einem « mentalen Palast » geschöpften Energie untermauert wird, seine Geschichte erzählt und danach strebt, gehört und mit allen geteilt zu werden.
Besetzung: Christian Mariotto, Schlagzeug, Philippe Canovas, Gitarre, Nicolas Gegout, Saxophone, Julien Moneret, Kontrabass
Italiano :
La musica di Christian Mariotto è lirica e poetica, all’incrocio tra jazz, rock progressivo, pop e musica improvvisata. È inesorabilmente rivolta alla ricerca di una canzone interiore, sostenuta da un’energia grezza attinta dalle profondità di un « palazzo mentale », che racconta la propria storia e cerca di essere ascoltata e condivisa da tutti.
Cast: Christian Mariotto, batteria, Philippe Canovas, chitarra, Nicolas Gegout, sassofoni, Julien Moneret, contrabbasso
Espanol :
La música de Christian Mariotto es lírica y poética, a caballo entre el jazz, el rock progresivo, el pop y la música improvisada. Se orienta inexorablemente hacia la búsqueda de una canción interior, sostenida por una energía bruta extraída de las profundidades de un « palacio mental », que cuenta su propia historia y busca ser escuchada y compartida por todos.
Elenco: Christian Mariotto, batería, Philippe Canovas, guitarra, Nicolas Gegout, saxos, Julien Moneret, contrabajo
L’événement Concert Mental Palace Thionville a été mis à jour le 2025-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME