Festival Délices et Décibels Parc de Volkrange Thionville

Festival Délices et Décibels

Parc de Volkrange 50 rue du Donjon Thionville Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Le parc du Château de Volkrange vibre au rythme de Délices & Décibels !

Un après-midi festif en plein air, mêlant musique live, gourmandises et convivialité dans un cadre verdoyant et historique.

Que vous soyez amateur de bonne musique, curieux de nouvelles saveurs ou simplement en quête d’un moment convivial entre amis ou en famille, cet événement est fait pour vous !Tout public

Parc de Volkrange 50 rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 42 01 57 65 lionsclubthionville@gmail.com

English:

The park of the Château de Volkrange vibrates to the rhythm of Délices & Décibels!

A festive open-air afternoon, combining live music, gourmet treats and conviviality in a verdant, historic setting.

Whether you’re a fan of good music, curious about new flavors or simply looking for a convivial moment with friends or family, this is the event for you!

