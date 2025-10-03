Jour de fête Thionville

Jour de fête

Mariages, anniversaires, départs en retraite les salles des fêtes accueillent tous les moments importants de notre vie. Autant d’occasions de se projeter dans l’avenir, de se rêver, de se réinventer face au monde, entouré de ses proches. Ce sont ces carrefours de vie qu’a voulu célébrer Alexandra Tobelaim avec ce spectacle spécialement imaginé pour les salles des fêtes. Brouillant les limites entre fiction et réalité, elle invite le public à un spectacle sous la forme d’un banquet avec ses comédiens, entre musique, textes d’auteurs contemporains, et photographies. Avec cette invitation à célébrer et jouer ensemble, c’est notre commun que souhaite cultiver et raviver la metteuse en scène, comme une flamme précieuse. Dans un monde de repli sur soi, et alors que notre avenir semble bien fragile, elle mise sur ce qui nous rassemble, et sa vision d’un avenir collectif nourri par chacun réchauffe les cœurs et donne de la force.Adultes

14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est

English:

Weddings, birthdays, anniversaries, retirements: village halls play host to all the important moments in our lives. So many opportunities to project oneself into the future, to dream, to reinvent oneself in the face of the world, surrounded by loved ones. Alexandra Tobelaim has chosen to celebrate these crossroads in her show, specially designed for village halls. Blurring the boundaries between fiction and reality, she invites the audience to join her actors for a banquet of music, texts by contemporary authors and photographs. With this invitation to celebrate and play together, the director wishes to cultivate and rekindle our commonality , like a precious flame. In a world of inward-looking attitudes, and at a time when our future seems so fragile, she focuses on what brings us together, and her vision of a collective future nurtured by each individual warms hearts and gives strength.

German:

Hochzeiten, Geburtstage, Pensionierungen: In Festsälen finden alle wichtigen Momente unseres Lebens statt. Es gibt viele Gelegenheiten, sich in die Zukunft zu projizieren, sich zu träumen und sich im Kreise seiner Lieben vor der Welt neu zu erfinden. Alexandra Tobelaim feiert diese Knotenpunkte des Lebens mit einem Stück, das sie speziell für Festsäle konzipiert hat. Sie verwischt die Grenzen zwischen Fiktion und Realität und lädt das Publikum zu einer Aufführung in Form eines Banketts mit ihren Schauspielern ein, das von Musik, Texten zeitgenössischer Autoren und Fotografien begleitet wird. Mit dieser Einladung, gemeinsam zu feiern und zu spielen, möchte die Regisseurin unser Gemeinsames wie eine wertvolle Flamme pflegen und wiederbeleben. In einer Welt des Rückzugs auf sich selbst und in einer Zeit, in der unsere Zukunft sehr fragil erscheint, setzt sie auf das, was uns zusammenbringt, und ihre Vision einer kollektiven Zukunft, die von jedem Einzelnen genährt wird, wärmt die Herzen und gibt Kraft.

Italian:

Matrimoni, compleanni, pensionamenti: le sale del villaggio sono il luogo in cui si svolgono tutti i momenti importanti della nostra vita. Tante occasioni per proiettarsi nel futuro, per sognare, per reinventarsi di fronte al mondo, circondati dalle persone più vicine. Alexandra Tobelaim ha scelto di celebrare questi crocevia nel suo spettacolo, creato appositamente per le sale dei villaggi. Sfumando i confini tra finzione e realtà, l’artista invita il pubblico a una performance sotto forma di banchetto con i suoi attori, combinando musica, testi di autori contemporanei e fotografie. Con questo invito a festeggiare e giocare insieme, la regista spera di coltivare e riaccendere la nostra comunanza , come una fiamma preziosa. In un mondo che si sta ripiegando su se stesso e in un momento in cui il nostro futuro sembra così fragile, la regista punta su ciò che ci unisce e la sua visione di un futuro collettivo nutrito da ogni individuo ci scalda il cuore e ci dà forza.

Spanish:

Bodas, cumpleaños, jubilaciones: las salas de los pueblos son el lugar ideal para todos los momentos importantes de nuestra vida. Tantas oportunidades de proyectarnos hacia el futuro, de soñar, de reinventarnos ante el mundo, rodeados de los más cercanos. Alexandra Tobelaim ha elegido celebrar estas encrucijadas en su espectáculo, especialmente creado para las salas de pueblo. Borrando las fronteras entre ficción y realidad, invita al público a una representación en forma de banquete con sus actores, combinando música, textos de autores contemporáneos y fotografías. Con esta invitación a celebrar y jugar juntos, la directora espera cultivar y reavivar nuestra comunalidad , como una llama preciosa. En un mundo que se repliega sobre sí mismo, y en un momento en que nuestro futuro parece tan frágil, ella apuesta por lo que nos une, y su visión de un futuro colectivo alimentado por cada individuo nos calienta el corazón y nos da fuerzas.

