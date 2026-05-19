Thionville

Conférence les tempéraments en naturopathie

1 rue Saint Martin Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Ce que les formes de votre visge disent de votre personnalité, votre digestion et votre vitalité.Tout public

10 .

1 rue Saint Martin Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 61 76 les-grands-chenes@wanadoo.fr

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English :

What the shape of your face says about your personality, digestion and vitality.

L’événement Conférence les tempéraments en naturopathie Thionville a été mis à jour le 2026-05-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME