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Conférence les tempéraments en naturopathie Thionville

Conférence les tempéraments en naturopathie Thionville vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 1 rue Saint Martin

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Thionville

Conférence les tempéraments en naturopathie

1 rue Saint Martin Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Ce que les formes de votre visge disent de votre personnalité, votre digestion et votre vitalité.Tout public
10  .

1 rue Saint Martin Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 61 76  les-grands-chenes@wanadoo.fr

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English :

What the shape of your face says about your personality, digestion and vitality.

L’événement Conférence les tempéraments en naturopathie Thionville a été mis à jour le 2026-05-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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