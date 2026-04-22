Thionville

Exposition de Béatrice Viez et Karim Slimane

22 Rue du Vieux Collège Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-09

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-09

Une immersion colorée et joyeuse où les œuvres de Béatrice Viez et Karim Slimane célèbrent le vivant entre crânes floraux transformés en bouquets éclatants et portraits animaliers pleins d’humour, les toiles mêlent poésie, Pop Art et couleurs solaires pour une véritable fête visuelle.

Les dates indiquées correspondent uniquement à la mise à disposition de la salle et n’impliquent pas l’ouverture de l’exposition. Les artistes doivent afficher leurs dates et horaires d’ouverture sur la porte de la salle et sur leurs réseaux.Tout public

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22 Rue du Vieux Collège Thionville 57100 Moselle Grand Est

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English :

A colorful and joyful immersion where the works of Béatrice Viez and Karim Slimane celebrate the living: from floral skulls transformed into brilliant bouquets to humorous animal portraits, the canvases blend poetry, Pop Art and sunny colors for a veritable visual feast.

The dates indicated are only for the use of the hall and do not imply the opening of the exhibition. Artists must post their opening dates and times on the hall door and on their networks.

L’événement Exposition de Béatrice Viez et Karim Slimane Thionville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME