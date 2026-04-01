Thionville

Atelier enfant Les Contes du Pommier

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La projection suivie de l’atelier de Lydia Leporelo : création d’un livre accordéon en forme de fruit. Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles).

Le Conte des Pommiers (à partir de 6 ans)

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.Enfants

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63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

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English :

Screening followed by Lydia?s Leporelo workshop: creation of a fruit-shaped accordion book. Registration required (subject to availability).

Le Conte des Pommiers (ages 6 and up)

During a stay with their grandfather, Suzanne (8) improvises as a storyteller to brighten up the house with imaginary and wonderful stories, which she tells to her two brothers, Tom and Derek, to fill their grandmother?s absence. At first reluctant, the grandfather eventually joins in their games and, by sleight of hand, turns their weekend into a time of sharing and happy memories.

L’événement Atelier enfant Les Contes du Pommier Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME