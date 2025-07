Le Fabulatographe Thionville

Le Fabulatographe Thionville dimanche 26 avril 2026.

Le Fabulatographe

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Entrez dans l’univers magique du Fabulatographe ! Ce ciné-opéra revisite avec humour et modernité les fables de La Fontaine. Sur scène, renard, corbeau, lièvre

et fromage s’animent au rythme de Vivaldi et Rameau, portés par un orchestre, une chanteuse et des projections vidéo immersives. Un spectacle tout public, où musique, poésie et images s’entremêlent pour faire rêver petits et grands.

Compagnie Les Monts du Reuil

Conception, scénario et mise en scène Hélène Clerc-Murgier et Louison CostesEnfants

20 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

Enter the magical world of Le Fabulatographe! This cine-opera revisits La Fontaine?s fables with humor and modernity. On stage, foxes, ravens, hares and cheese

and cheese come to life to the rhythm of Vivaldi and Rameau, accompanied by an orchestra, a singer and immersive video projections. A show for all audiences, where music, poetry and images intertwine to inspire young and old alike.

Company: Les Monts du Reuil

Concept, script and direction: Hélène Clerc-Murgier and Louison Costes

German :

Treten Sie ein in die magische Welt des Fabulatographen! Diese Filmoper ist eine humorvolle und moderne Neuinterpretation der Fabeln von La Fontaine. Auf der Bühne werden Fuchs, Rabe, Hase,..

und Käse im Rhythmus von Vivaldi und Rameau zum Leben erweckt, getragen von einem Orchester, einer Sängerin und immersiven Videoprojektionen. Eine Aufführung für alle Altersgruppen, in der Musik, Poesie und Bilder miteinander verschmelzen, um Groß und Klein zum Träumen zu bringen.

Unternehmen: Les Monts du Reuil

Konzept, Drehbuch und Regie: Hélène Clerc-Murgier und Louison Costes

Italiano :

Entrate nel magico mondo di Le Fabulatographe! Questa film-opera rivisita le favole di La Fontaine con umorismo e modernità. Sul palcoscenico, volpi, corvi, lepri e formaggio

e formaggio prendono vita al ritmo di Vivaldi e Rameau, accompagnati da un’orchestra, un cantante e video proiezioni immersive. Uno spettacolo per tutte le età, dove musica, poesia e immagini si intrecciano per ispirare grandi e piccini.

Compagnia: Les Monts du Reuil

Ideazione, sceneggiatura e regia: Hélène Clerc-Murgier e Louison Costes

Espanol :

¡Entre en el mundo mágico de Le Fabulatographe! Esta película-ópera revisita las fábulas de La Fontaine con humor y modernidad. En escena, zorros, cuervos, liebres y quesos

y queso cobran vida al ritmo de Vivaldi y Rameau, acompañados por una orquesta, un cantante y proyecciones de vídeo inmersivas. Un espectáculo para todas las edades, donde música, poesía e imágenes se entrelazan para inspirar a pequeños y mayores.

Compañía: Les Monts du Reuil

Concepto, guión y dirección: Hélène Clerc-Murgier y Louison Costes

L’événement Le Fabulatographe Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME