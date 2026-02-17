Semi-marathon Thionville
Semi-marathon Thionville dimanche 26 avril 2026.
Semi-marathon
Boulevard Foch Thionville Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
2026-04-26
10 km Semi-Marathon.
Ces courses bénéficient des Labels Régionaux et sont qualificatives pour les Championnats de France.
Buvette et restauration.Tout public
Boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 27 09 oms.thionville@orange.fr
English :
10 km Half-Marathon.
These races have the Regional Labels and are qualifying for the French Championships.
Refreshments and catering.
