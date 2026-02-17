Semi-marathon Thionville

Semi-marathon

Semi-marathon Thionville dimanche 26 avril 2026.

Semi-marathon

Boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

10 km Semi-Marathon.
Ces courses bénéficient des Labels Régionaux et sont qualificatives pour les Championnats de France.
Buvette et restauration.Tout public
16  .

Boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 27 09  oms.thionville@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10 km Half-Marathon.
These races have the Regional Labels and are qualifying for the French Championships.
Refreshments and catering.

L’événement Semi-marathon Thionville a été mis à jour le 2026-02-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME