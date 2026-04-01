Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dédidace Barbara Peltier Thionville

Dédidace Barbara Peltier Thionville samedi 25 avril 2026.

Adresse : 46 rue de Paris

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Thionville

Dédidace Barbara Peltier

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Atelier poétique et dédicace de son livre Immortalisez vos poussières d’instantsTout public
0  .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01  thionvillecentre@hisler.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poetry workshop and signing of his book Immortalisez vos poussières d’instants ( Immortalize your momentary dust )

L’événement Dédidace Barbara Peltier Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Thionville (Moselle)