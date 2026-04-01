Dédidace Barbara Peltier Thionville
Dédidace Barbara Peltier Thionville samedi 25 avril 2026.
Thionville
Dédidace Barbara Peltier
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Atelier poétique et dédicace de son livre Immortalisez vos poussières d’instantsTout public
0 .
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
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English :
Poetry workshop and signing of his book Immortalisez vos poussières d’instants ( Immortalize your momentary dust )
L’événement Dédidace Barbara Peltier Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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