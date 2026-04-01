Thionville

Dédidace Barbara Peltier

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Atelier poétique et dédicace de son livre Immortalisez vos poussières d’instantsTout public

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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

Poetry workshop and signing of his book Immortalisez vos poussières d’instants ( Immortalize your momentary dust )

L’événement Dédidace Barbara Peltier Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME