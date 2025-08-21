Chemin de la Moselle Thionville-Koenigsmacker-Thionville Thionville Moselle

Chemin de la Moselle Thionville-Koenigsmacker-Thionville Adultes Vélo de route Facile

Le Chemin de la Moselle est l’un des équipements cyclables entièrement sécurisé le plus prestigieux de Moselle. Outre la possibilité de suivre le cours de la rivière jusque Apach, une alternative à faire en famille consiste au départ de Thionville à rejoindre l’écluse de Koenigsmacker par la rive droite pour revenir à Thionville par la rive gauche sur un parcours de 22km.

English :

The Chemin de la Moselle is one of the most prestigious fully secured cycling facilities in the Moselle. Apart from the possibility to follow the course of the river to Apach, an alternative to do as a family is to leave Thionville to reach the Koenigsmacker lock by the right bank and return to Thionville by the left bank on a 22km route.

Deutsch :

Der Moselweg ist einer der renommiertesten, vollständig gesicherten Radwege im Département Moselle. Neben der Möglichkeit, dem Flusslauf bis Apach zu folgen, besteht eine Alternative für die ganze Familie darin, von Thionville aus auf dem rechten Ufer bis zur Schleuse von Koenigsmacker zu fahren und auf dem linken Ufer auf einer 22 km langen Strecke nach Thionville zurückzukehren.

Italiano :

Il Chemin de la Moselle è una delle piste ciclabili più prestigiose e sicure della Mosella. Oltre alla possibilità di seguire il corso del fiume fino ad Apach, un’alternativa per tutta la famiglia è quella di partire da Thionville e raggiungere la chiusa di Koenigsmacker sulla riva destra e tornare a Thionville sulla riva sinistra per una distanza di 22 km.

Español :

El Chemin de la Moselle es una de las instalaciones ciclistas más prestigiosas y seguras del Mosela. Además de la posibilidad de seguir el curso del río hasta Apach, una alternativa para toda la familia es salir de Thionville e ir hasta la esclusa de Koenigsmacker, en la orilla derecha, y volver a Thionville, en la orilla izquierda, en una distancia de 22 km.

