Thionville pour tous visite guidée à destination du public déficient visuel Thionville Moselle

Thionville pour tous visite guidée à destination du public déficient visuel Adultes A pieds Facile

Thionville pour tous visite guidée à destination du public déficient visuel 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2000.0 Tarif :

La Tour aux puces attend patiemment son tour. 800 ans qu’elle trône majestueusement dans cette cour. Qu’elle était belle, en ce temps là, jeune et colorée ! Désormais, quelques imperfections témoignent de son histoire. Les pierres ne sont plus si lisses. La couleur s’est atténuée. Elle appréhende les chatouilles de vos mains hésitantes, de vos doigts agiles. Elle s’agite à l’idée de vos voix résonnantes devant sa porte d’entrée. Elle sait qu’il n’y a qu’elle et son petit trésor carolingien que l’on peut toucher. Ses collègues la jalousent. C’est elle, la star de la visite

Sur réservation. 10 personnes maximum.

Facile

http://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

The Flea Tower is waiting patiently for its turn. 800 years it has been sitting majestically in this courtyard. How beautiful it was, in those days, young and colourful! Now, some imperfections testify to its history. The stones are not so smooth anymore. The color has faded. It apprehends the tickle of your hesitant hands, of your nimble fingers. She stirs at the thought of your voices echoing outside her front door. She knows that only she and her little Carolingian treasure can be touched. Her colleagues are jealous of her. She’s the star of the tour

By reservation only. Maximum 10 people.

Deutsch :

Der Flohmarktturm wartet geduldig auf seinen Einsatz. 800 Jahre lang thronte er majestätisch in diesem Hof. Wie schön war er damals, jung und farbenfroh! Heute zeugen einige Unvollkommenheiten von seiner Geschichte. Die Steine sind nicht mehr so glatt. Die Farbe ist schwächer geworden. Sie fürchtet das Kitzeln Ihrer zögernden Hände, Ihrer flinken Finger. Sie wird unruhig bei dem Gedanken an Ihre hallenden Stimmen vor ihrer Haustür. Sie weiß, dass nur sie und ihr kleiner karolingischer Schatz berührt werden dürfen. Ihre Kollegen sind neidisch auf sie. Sie ist der Star des Besuchs

Nach vorheriger Anmeldung. maximal 10 Personen.

Italiano :

La Torre delle Pulci ha atteso pazientemente il suo turno, ergendosi maestosa in questo cortile da 800 anni. Com’era bello, a quei tempi, giovane e colorato! Ora, alcune imperfezioni testimoniano la sua storia. Le pietre non sono più così lisce. Il colore è sbiadito. Apprende il solletico delle vostre mani esitanti, delle vostre dita agili. È agitata al pensiero delle vostre voci che riecheggiano fuori dalla porta di casa sua. Sa che solo lei e il suo piccolo tesoro carolingio possono essere toccati. I suoi colleghi sono gelosi di lei. È la star del tour

Solo su prenotazione. massimo 10 persone.

Español :

La Torre de las Pulgas ha esperado pacientemente su turno. Lleva 800 años alzándose majestuosamente en este patio. ¡Qué bonito era, en aquellos días, joven y colorido! Ahora bien, algunas imperfecciones atestiguan su historia. Las piedras ya no son tan lisas. El color se ha desvanecido. Capta el cosquilleo de tus manos vacilantes, de tus dedos ágiles. Se agita al pensar que sus voces resuenan en la puerta de su casa. Sabe que sólo ella y su pequeño tesoro carolingio pueden ser tocados. Sus colegas están celosos de ella. Es la estrella de la gira

Sólo con reserva. máximo 10 personas.

