L’inspecteur Bonsens Thionville Moselle

L’inspecteur Bonsens Adultes A pieds

L’inspecteur Bonsens 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2000.0 Tarif :

Tout comme Sherlock Holmes a besoin de Watson, l’inspecteur Bonsens a besoin de vous !

Grâce à votre raisonnement, votre flair et votre logique, les enfants pourront aider Bonsens dans sa quête de vérité.

La mission est simple, mener l’enquête et résoudre les mystères qui entourent Thionville. Pour cela, stylo à la main et carnet d’enquêteurs, les enfants évoluent dans les rues. Grâce à leur observation, et aux indices de notre enquêteur ou de son assistante, toutes les réponses seront trouvées, haut la main !

Ils découvriront qui est la grosse Suzanne, pourquoi la Tour aux Puces a ce nom (et non ce n’est pas à cause de ce petit insecte dégoûtant). Ils apprendront l’existence des pots de chambres (et où on les vidait) et du célèbre cheval de bois.

La visite de Thionville avec l’Inspecteur Bonsens est possible sur réservation toute l’année.

https://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

Just as Sherlock Holmes needs Watson, Inspector Bonsens needs you!

Thanks to your reasoning, flair and logic, children will be able to help Bonsens in his quest for the truth

The mission is simple: to investigate and solve the mysteries surrounding Thionville. To do this, with pen in hand and an investigator’s notebook, the children move through the streets. Thanks to their observation, and the clues of our investigator or his assistant, all the answers will be found, hands down!

They will discover who Fat Suzanne is, why the Flea Tower has that name (and no, it’s not because of that disgusting little insect). They will learn about chamber pots (and where they were emptied) and the famous wooden horse

The visit of Thionville with Inspector Bonsens is possible on reservation all year long.

Deutsch :

So wie Sherlock Holmes Watson braucht, braucht auch Inspektor Bonsens Ihre Hilfe!

Mithilfe deines Denkvermögens, deiner Spürnase und deiner Logik können die Kinder Bonsens bei seiner Suche nach der Wahrheit helfen

Die Aufgabe ist einfach, die Ermittlungen zu leiten und die Geheimnisse rund um Thionville zu lösen. Dazu müssen die Kinder mit einem Stift in der Hand und einem Ermittlerbuch durch die Straßen ziehen. Dank ihrer Beobachtungen und der Hinweise unseres Ermittlers oder seiner Assistentin werden alle Antworten gefunden, und zwar mit links!

Sie werden herausfinden, wer die dicke Suzanne ist, warum der Flohmarktturm diesen Namen trägt (und nein, es liegt nicht an diesem ekligen kleinen Insekt). Sie erfahren von der Existenz der Nachttöpfe (und wo sie geleert wurden) und dem berühmten Holzpferd

Die Besichtigung von Thionville mit Inspektor Bonsens ist nach vorheriger Anmeldung das ganze Jahr über möglich.

Italiano :

Proprio come Sherlock Holmes ha bisogno di Watson, l’ispettore Bonsens ha bisogno di voi!

Grazie al vostro ragionamento, al vostro fiuto e alla vostra logica, i bambini potranno aiutare Bonsens nella sua ricerca della verità

La missione è semplice: indagare e risolvere i misteri che circondano Thionville. A questo scopo, con la penna in mano e un taccuino da investigatore, i bambini cammineranno per le strade. Grazie alla loro osservazione e agli indizi del nostro investigatore o del suo assistente, tutte le risposte saranno trovate, a pieni voti!

Scopriranno chi è Fat Suzanne, perché la Torre delle Pulci ha quel nome (e no, non è a causa di quel disgustoso insetto). Impareranno a conoscere i vasi da notte (e dove venivano svuotati) e il famoso cavallo di legno

La visita di Thionville con l’ispettore Bonsens è possibile su prenotazione tutto l’anno.

Español :

Al igual que Sherlock Holmes necesita a Watson, el inspector Bonsens le necesita a usted

Gracias a su razonamiento, su habilidad y su lógica, los niños pueden ayudar a Bonsens en su búsqueda de la verdad

La misión es sencilla: investigar y resolver los misterios que rodean a Thionville. Para ello, con bolígrafo en mano y un cuaderno de investigador, los niños recorrerán las calles. Gracias a su observación, y a las pistas de nuestro investigador o de su ayudante, se encontrarán todas las respuestas, ¡con mucho éxito!

Descubrirán quién es la gorda Suzanne, por qué la Torre de las Pulgas tiene ese nombre (y no, no es por ese asqueroso insecto). Aprenderán sobre los orinales (y dónde se vaciaban) y el famoso caballo de madera

La visita de Thionville con el inspector Bonsens es posible previa reserva durante todo el año.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain