Salon de l’apéro Thionville vendredi 8 mai 2026.
Salon de l’apéro
14 route du Buchel Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Organisé par le Lions Club Thionville Moselle. 3ème édition aux bénéfices des enfants hospitalisés à l’Hôpital Bel Air de Thionville.Tout public
14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 42 01 57 65 lionsclubthionville@gmail.com
Organized by the Thionville Moselle Lions Club. 3rd edition to benefit children hospitalized at Thionville’s Bel Air Hospital.
