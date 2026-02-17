Salon de l’apéro Thionville

Salon de l’apéro

14 route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Organisé par le Lions Club Thionville Moselle. 3ème édition aux bénéfices des enfants hospitalisés à l’Hôpital Bel Air de Thionville.Tout public

14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 42 01 57 65 lionsclubthionville@gmail.com

English :

Organized by the Thionville Moselle Lions Club. 3rd edition to benefit children hospitalized at Thionville’s Bel Air Hospital.

