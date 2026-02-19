Les parcours du coeur Centre Saint Michel de Volkrange Thionville

Les parcours du coeur

Centre Saint Michel de Volkrange Boucle de la ferme Thionville Moselle

Tarif : – –

Date :

Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Participez à la plus grande opération de prévention santé en France avec pour objectif de promouvoir une bonne hygiène de vie afin de faire reculer les maladies cardiovasculaires !

En forêt de Volkrange, Konacker et Marspich, départ et arrivée au Centre St Michel de Volkrange Parc du Château. Circuits de 3,6 et 10 km (au rythme de chacun).

Buvette et petite restauration sur place.

Stand d’information sur le dépisatage des maladies cardiovasculaires.

Participation libre.Tout public

.

Centre Saint Michel de Volkrange Boucle de la ferme Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 50 37 61

English :

Take part in France’s largest preventive health campaign, with the aim of promoting a healthy lifestyle to reduce cardiovascular disease!

In the Volkrange, Konacker and Marspich forests, starting and finishing at the Centre St Michel de Volkrange Parc du Château. Circuits of 3, 6 and 10 km (at your own pace).

Refreshments and snacks on site.

Information stand on cardiovascular screening.

Free admission.

