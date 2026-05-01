Exposition le Renouveau Beffroi Thionville
Exposition le Renouveau Beffroi Thionville lundi 11 mai 2026.
Thionville
Exposition le Renouveau
Beffroi 1 place Anne Grommerch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-11 2026-05-16 2026-05-17
Exposition de printemps du CEPAL avec 20 artistes présents peinture, céramique, bijoux, émaux sur cuivre, vitrail, calligraphie et enluminure, marqueterie, porcelaine, et le coin poésie-causerie !
Créativité, talent, originalité des idées, des enthousiasmes, des créations, des envies et des partages toujours renouvelés . Et des idées de cadeaux à glaner.Tout public
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Beffroi 1 place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 9 51 64 01 16 s.gabriel@free.fr
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English :
CEPAL spring exhibition with 20 artists: painting, ceramics, jewelry, enamels on copper, stained glass, calligraphy and illumination, marquetry, porcelain, and the poetry-causery corner!
Creativity, talent, originality ideas, enthusiasm, creations, desires and ever-renewed sharing. And gift ideas to glean from.
L’événement Exposition le Renouveau Thionville a été mis à jour le 2026-04-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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