Atelier cartes à gratter Thionville
Atelier cartes à gratter Thionville mercredi 6 mai 2026.
Thionville
Atelier cartes à gratter
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Viens créer tes propres cartes à gratter grâce à de la craie grasse, un peu de peinture et une pointe sèche !
De 7 à 12 ans/ Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
Come and create your own scratch cards with chalk, paint and drypoint!
Ages 7 to 12/ Registration required
L’événement Atelier cartes à gratter Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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