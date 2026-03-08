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Atelier cartes à gratter Thionville

Atelier cartes à gratter Thionville

Atelier cartes à gratter Thionville mercredi 6 mai 2026.

Adresse : 11A rue de la Perdrix

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Thionville

Atelier cartes à gratter

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Viens créer tes propres cartes à gratter grâce à de la craie grasse, un peu de peinture et une pointe sèche !
De 7 à 12 ans/ Sur inscriptionEnfants
0  .

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91  doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

Come and create your own scratch cards with chalk, paint and drypoint!
Ages 7 to 12/ Registration required

L’événement Atelier cartes à gratter Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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