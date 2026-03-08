Thionville

Atelier cartes à gratter

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Viens créer tes propres cartes à gratter grâce à de la craie grasse, un peu de peinture et une pointe sèche !

De 7 à 12 ans/ Sur inscriptionEnfants

0 .

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

Come and create your own scratch cards with chalk, paint and drypoint!

Ages 7 to 12/ Registration required

L’événement Atelier cartes à gratter Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME